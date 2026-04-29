8 Tenant Baru di PIM 5 yang Jadi Incaran Warga Jakarta

Bebek Klungkung, restoran khas Indonesia dengan cita rasa Bali yang kuat. (Instagram)
JawaPos.com - Grand opening PIM 5 di kawasan Pondok Indah Mall langsung mencuri perhatian publik. Sebagai salah satu pusat perbelanjaan idaman warga ibu kota, ekspansi PIM yang kini sudah mencapai unit ke-5 semakin mengukuhkan posisinya sebagai destinasi lifestyle favorit di Jakarta.
Tidak heran jika pembukaan PIM 5 disambut antusias, terutama oleh para pecinta kuliner dan pemburu spot nongkrong baru. Berbeda dari unit sebelumnya, PIM 5 hadir dengan konsep outdoor yang lebih terbuka dan didominasi oleh tenant makanan.
Konsep ini terasa segar dibandingkan PIM lain maupun mall besar di Jakarta pada umumnya. Fokusnya yang kuat pada kuliner membuat PIM 5 sangat cocok untuk pengunjung yang ingin eksplor makanan dalam satu area.
Selain deretan restoran, terdapat juga berbagai gerai penunjang gaya hidup seperti supermarket, toko mainan, apotek, hingga tempat refleksi untuk melengkapi pengalaman berbelanja dan bersantai.
1.Bebek Klungkung
Yang pertama ada Bebek Klungkung, restoran khas Indonesia dengan cita rasa Bali yang kuat. Menu andalannya tentu saja olahan bebek dengan berbagai bumbu Nusantara seperti rica-rica dan rempah khas lainnya. Selain bebek, tersedia juga pilihan ayam dan ikan bagi yang ingin variasi. Saat ini bahkan tersedia promo buy 1 get 1 untuk menu bebek rica-rica yang makin menarik untuk dicoba.
2. Madame Kwok
Kedua, ada Madame Kwok yang menyajikan hidangan khas Hong Kong dan Chinese food autentik. Mulai dari kaya toast, congee, aneka mie, nasi goreng, hingga dimsum dan lauk pauk khas Chinese tersedia di sini. Tempat ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati comfort food ala Hong Kong dengan suasana restoran yang modern.
3. Misoa Story
Tidak ketinggalan ada Misoa Story, restoran yang menghadirkan hidangan misoa khas Chinese dengan berbagai pilihan kuah, saus, dan topping yang bisa disesuaikan selera. Menu misoa di sini memiliki cita rasa yang comforting, hangat, dan ringan sehingga nyaman dinikmati kapan saja, terutama saat berbuka puasa ketika perut membutuhkan makanan yang tidak terlalu berat. Kombinasi tekstur mie yang lembut dengan kuah gurih menjadikan Misoa Story sebagai salah satu opsi menarik bagi pecinta hidangan berkuah di PIM 5.
