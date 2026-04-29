Resmi: KRL Kembali Beroperasi Normal di Stasiun Bekasi Timur Siang Ini

JawaPos.com - Kabar baik bagi pengguna moda transportasi kereta api. Layanan KRL Commuter Line rute Cikarang dan Bekasi Timur dipastikan kembali beroperasi normal mulai siang ini.

Keputusan ini diambil setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memastikan jalur telah steril dan memenuhi standar keamanan pasca insiden kecelakaan antara KRL dan KA Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, pembukaan kembali layanan dilakukan setelah mendapatkan lampu hijau dari KNKT.

"Apabila nanti sudah ada clearance dari KNKT siang ini, kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

Saat ini, pihak operasional telah melakukan serangkaian uji coba teknis, mulai dari pengecekan kondisi rel hingga sistem persinyalan. Langkah ini krusial untuk memastikan keselamatan penumpang sebelum layanan benar-benar dibuka kembali dengan frekuensi normal.

Pantauan JawaPos.com terlihat jalur 1, yang sebelumnya terdampak kecelakaan, telah digunakan kembali. Namun, hanya Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dan kereta barang yang diperbolehkan melintas dengan kecepatan maksimum 30 km/jam. Sementara layanan KRL masih dalam tahap uji coba. Satu rangkaian kereta KRL telah diberangkatkan ke stasiun Cikarang untuk uji coba.

Komitmen Keselamatan Utama

Baca Juga: Pengumuman Jadwal Ujian Manajer Koperasi Merah Putih 2026 Sudah Keluar

PT KAI menegaskan bahwa investigasi penyebab kecelakaan masih terus berjalan. Evaluasi internal dan eksternal sedang dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menekankan komitmen perusahaan terhadap standar keamanan.