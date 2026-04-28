Sopir Taksi Green SM Dicari Warganet! Keberadaannya Kini Misterius, Sempat Sebut Mobil Tiba-tiba Terkunci

Foto tampang sopir taksi Green SM yang tertabrak kereta dan ramai di media sosial. (Platform X)

JawaPos.com - Perhatian publik kini tertuju pada sosok sopir taksi berwarna hijau, yang diduga menjadi awal rangkaian kecelakaan kereta di Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Setelah sempat muncul dalam rekaman video amatir, keberadaan sopir tersebut kini tidak diketahui dan ramai dicari warganet.

Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, sopir taksi terlihat berada di luar kendaraannya tak lama setelah insiden terjadi. Ia tampak dalam kondisi syok, dikelilingi warga yang berusaha menenangkan situasi di tengah kepanikan.

Sopir tersebut juga sempat digiring menjauh dari lokasi kejadian oleh sejumlah warga. Dalam kondisi masih terguncang, ia terlihat kembali mendekati mobilnya yang berada di sekitar rel kereta.

Dalam video itu, sang sopir memberikan penjelasan singkat mengenai kejadian yang dialaminya. Ia mengaku mobil yang dikemudikannya tiba-tiba tidak bisa bergerak saat berada tepat di jalur rel.

“Ini ngonci langsung, jadi kita mau jalanin nggak bisa. Pas posisi kereta lewat, mobil mati,” ujar sopir tersebut dalam rekaman.

Pengakuan ini memunculkan dugaan bahwa kendaraan mengalami gangguan teknis saat melintas di perlintasan, hingga akhirnya berhenti di tengah rel. Kondisi itulah yang diduga menjadi pemicu awal terganggunya perjalanan KRL Commuter Line.

Seperti diketahui, KRL yang berada di jalur tersebut sempat menabrak taksi hingga berhenti. Dalam waktu berdekatan, rangkaian KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari Gambir menuju Surabaya kemudian menabrak bagian belakang KRL, memicu kecelakaan beruntun.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait identitas maupun keberadaan sopir taksi tersebut. Pihak berwenang juga belum memastikan apakah yang bersangkutan masih berada di lokasi atau telah dimintai keterangan lebih lanjut.

Di media sosial seperti X dan Instagram juga ramai membahas kejadian ini. Dengan beredarnya video amatir yang merekam sopir taksi Green SM setelah kejadian dan kini menghilang, banyak warganet mencari keberadaan sang sopir yang dianggap juga bertanggung jawab atas kejadian nahas tersebut.

JawaPos.com sudah coba mencari informasi mengenai keberadaan sopir taksi tersebut melalui representatif Green SM yang ada di Indonesia. Namun hingga berita ini ditulis belum mendapat tanggapan.

