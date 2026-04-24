Warga Rumpin Lawan Truk Tambang, Orator: Jangan Sampai Kita, Saudara Kita, Teman Kita, Jadi Korban Selanjutnya

Warga Rumpin menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Kecamatan Rumpin setelah siswi SMP tewas ditabrak truk tambang. (Instagram: infociseeng.id)
JawaPos.com - Banyak warga dari Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, marah dan emosi atas terjadinya kecelakaan pada Kamis (23/4) siang kemarin, dan menewaskan satu orang siswi SMP ditabrak truk tambang.
Banyak warga berdatangan ikut melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes sekaligus meminta pertanggung jawaban terhadap pemerintah daerah. Mereka menggelar aksi di depan kantor Kecamatan Rumpin, tadi malam.
Massa aksi tampak emosi karena terkesan ada pembiaran truk tambang masih beroperasi, meski perusahaan pertambangan secara resmi ditutup sementara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak akhir tahun 2025 lalu dan Gubernur Dedi Mulyadi menginstruksikan dilakukan investigasi atas sejumlah kelalaian atau pelanggaran hukum yang diindukasi dilakukan perusahaan pertambangan.
Jika pemerintah daerah tidak kunjung melakukan tindakan menertibkan truk tambang, warga Rumpin mengisyaratkan akan ambil kendali untuk melakukan penertiban terhadap truk pertambangan yang melanggar aturan.
Baca Juga:Benahi Infrastruktur di Parung Panjang dan Sekitarnya, Wabup Ade Ruhandi Ingin Wariskan Kemajuan
"Kalau kita diam, maka kita yang akan menjadi korban selanjutnya kawan-kawan. Jangan sampai kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, menjadi korban selanjutnya," kata salah satu orator dalam video diunggah akun Instagram infociseeng.id.
"Kita lihat ada dishub, polisi banyak, satpol PP banyak, mereka dibayar sama kita kawan-kawan. Tapi mana tugas mereka?," ujar salah satu orator.
"Nggak guna mereka," teriak massa aksi.
Bukan hanya diwarnai aksi orasi, aksi demonstrasi yang dikakukan warga Rumpin juga diwarnai prosesi menyalakan lilin dan tabur bunga sebagai simbol atas duka cita, penghormatan, doa, dan solidaritas atas meninggalnya siswi SMP yang ditabrak truk tambang.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya