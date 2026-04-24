Warga Rumpin Lawan Truk Tambang, Orator: Jangan Sampai Kita, Saudara Kita, Teman Kita, Jadi Korban Selanjutnya

JawaPos.com - Banyak warga dari Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, marah dan emosi atas terjadinya kecelakaan pada Kamis (23/4) siang kemarin, dan menewaskan satu orang siswi SMP ditabrak truk tambang.

Banyak warga berdatangan ikut melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes sekaligus meminta pertanggung jawaban terhadap pemerintah daerah. Mereka menggelar aksi di depan kantor Kecamatan Rumpin, tadi malam.

Massa aksi tampak emosi karena terkesan ada pembiaran truk tambang masih beroperasi, meski perusahaan pertambangan secara resmi ditutup sementara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak akhir tahun 2025 lalu dan Gubernur Dedi Mulyadi menginstruksikan dilakukan investigasi atas sejumlah kelalaian atau pelanggaran hukum yang diindukasi dilakukan perusahaan pertambangan.

Jika pemerintah daerah tidak kunjung melakukan tindakan menertibkan truk tambang, warga Rumpin mengisyaratkan akan ambil kendali untuk melakukan penertiban terhadap truk pertambangan yang melanggar aturan.

"Kalau kita diam, maka kita yang akan menjadi korban selanjutnya kawan-kawan. Jangan sampai kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, menjadi korban selanjutnya," kata salah satu orator dalam video diunggah akun Instagram infociseeng.id.

"Kita lihat ada dishub, polisi banyak, satpol PP banyak, mereka dibayar sama kita kawan-kawan. Tapi mana tugas mereka?," ujar salah satu orator.

"Nggak guna mereka," teriak massa aksi.