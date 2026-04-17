Asrama Polri Kalideres Jakarta Barat Terbakar, 4 Kamar Hangus Dilalap Api

Kebakaran hebat terjadi di kawasan Asrama Polri Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (17/4) siang. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kebakaran hebat terjadi di kawasan Asrama Polri Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (17/4) siang.
Api dilaporkan melalap lantai empat di kompleks tersebut saat warga tengah bersiap melaksanakan aktivitas siang hari.
Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan sekitar pukul 11.00 WIB langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk memutus perambatan api.
Kasie Ops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi menuturkan, pihaknya segera mengirimkan bantuan dari pos-pos terdekat begitu mendapat informasi.
"Jadi kita terima berita bahwa telah terjadi kebakaran, titik kenalnya di perumahan Polsek, Asrama Polisi Kalideres. Jadi kita luncurin pos yang terdekat, dari Citra 1, Citra 2, dan sektor termasuk yang Semanan," ujar Syaiful, Jumat (17/4).
Untuk menjinakkan api, sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran didukung oleh 40 personel diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP).
Beruntung, api tidak merembet ke bangunan lain. Meski objek yang terbakar berada di lantai atas, proses pemadaman berlangsung relatif singkat.
"Alhamdulillah kita bisa padamkan enggak nyampe 1 jam. Cuma mungkin yang agak lama itu proses pendinginan. Ya karena kita harus urai-urai barang," jelas Syaiful.
Berdasarkan pendataan sementara di lapangan, kerusakan terkonsentrasi pada area hunian di lantai empat bangunan tersebut.
"Ada empat kamar (yang terbakar) di lantai empat aja," ungkapnya.
