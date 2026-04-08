Kebakaran Landa Gedung Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Penyebab Masih Diselidiki

Kebakaran melanda salah satu gedung di Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu (8/4/2026) pagi.
JawaPos.com - Kebakaran melanda salah satu gedung di Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu (8/4) pagi. Dalam sebuah video viral, api melahap bagian depan lantai dua gedung Satreskrim Polres.
Api itu nampak mengikis material mudah terbakar pada bagian luar lantai, dengan api pembakaran yang mengarah ke lantai atas. Asap hitam pekat pun mengepul ke udara serta menjejak pada dinding gedung tersebut.
Kasie Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syaiful Kahfi membenarkan adanya api yang muncul di kawasan Polres Metro Jakarta Barat.
"Iya benar tadi sempat ada api menyala di Gedung depan Polres Jakbar," ucap Syaiful saat dihubungi di Jakarta.
Syaiful menyebut kondisi api saat ini sudah berhasil dipadamkan oleh tim yang dikerahkan Sudin Gulkarmat Jakbar.
Proses evakuasi personel kepolisian di dalam gedung pun berjalan lancar tanpa kendala.
"Belum tahu ya ruangan apa, tapi ini saya di lokasi alhamdulillah ini sudah padam, sudah aman kondusif, sedang dilakukan pengecekan oleh kepolisian juga," kata Syaiful.
Mengenai penyebab kebakaran, Syaiful menyebut pihaknya bersama tim kepolisian masih melakukan penyelidikan terlebih dahulu.
Namun, ia memastikan tidak ada korban dalam insiden kebakaran ini. "Penyebab masih belum diketahui, nanti akan didalami dulu oleh tim dan kepolisian, alhamdulillah aman semua, tidak ada (korban)," tutur Syaiful.
