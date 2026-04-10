Dinarsa Kurniawan
10 April 2026, 17.36 WIB

Tembus Peringkat 2 PTS Terbaik di Jakarta Versi SCImago 2026 berkat Riset dan Inovasi

Rektor UMB Andi Adriansyah. (Istimewa)

JawaPos.com-Penguatan budaya riset menjadi kunci utama bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Konsistensi dalam menghasilkan publikasi ilmiah, inovasi, serta dampak sosial kini menjadi indikator penting dalam berbagai pemeringkatan internasional.

Universitas Mercu Buana berhasil menorehkan capaian signifikan dalam SCImago Institutions Rankings 2026. Kampus ini menempati peringkat ke-2 perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik di Jakarta serta peringkat ke-14 PTS terbaik di Indonesia.

Rektor Andi Adriansyah menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi institusi dalam mendorong produktivitas dan kualitas riset di lingkungan kampus.

“Penguatan budaya riset menjadi fokus utama kami dalam beberapa tahun terakhir. Kami mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif menghasilkan publikasi ilmiah serta inovasi yang berdampak,” terang dia.

SCImago Institutions Rankings sendiri merupakan pemeringkatan global yang menilai kinerja perguruan tinggi berdasarkan tiga indikator utama, yakni kinerja penelitian (research), inovasi (innovation), dan dampak sosial (societal impac

Penilaian riset mengacu pada publikasi ilmiah yang terindeks di Scopus, sementara aspek inovasi dan dampak sosial diukur melalui paten serta visibilitas institusi di ruang digital.

Bagi perguruan tinggi, pemeringkatan ini menjadi instrumen penting dalam mengukur daya saing riset di tingkat global. Posisi dalam daftar tersebut juga berdampak pada peluang kolaborasi internasional, akses pendanaan penelitian, serta penguatan reputasi akademik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Universitas Mercu Buana terus memperkuat ekosistem riset melalui peningkatan jumlah publikasi internasional, pengembangan kolaborasi lintas negara, serta hilirisasi hasil penelitian agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Editor: Dinarsa Kurniawan
