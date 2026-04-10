Ryandi Zahdomo
10 April 2026, 16.16 WIB

Detik-detik MRT Jakarta Blackout! Penumpang Terjebak di Lift Stasiun Lebak Bulus Berhasil Dievakuasi

Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (2/1/2026). (Dery Ridwansah/ Jaw

Penumpang menaiki kereta MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat (2/1/2026). (Dery Ridwansah/ Jaw

JawaPos.com - Kepanikan sempat terjadi di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia setelah sejumlah penumpang terjebak di dalam lift akibat padamnya listrik massal, Kamis (9/4). Kejadian ini viral di media sosial setelah akun @ijoel mengunggah detik-detik momen menegangkan tersebut.

Gangguan kelistrikan yang bersumber dari Gardu Induk PLN ini menyebabkan sejumlah fasilitas di stasiun elevated MRT Jakarta mengalami blackout total pada pukul 17.57 WIB.

Pihak MRT Jakarta segera bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para penumpang yang terjebak. Proses penyelamatan dilakukan dengan melibatkan sejumlah petugas damkar.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo memastikan, seluruh penumpang saat ini sudah dalam kondisi aman.

"Terkait informasi yang beredar mengenai kondisi di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa seluruh pelanggan yang sempat terjebak di dalam fasilitas lift telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat," ujar Rendy.

Penyebab Lift Macet dan Kondisi Terkini

Macetnya lift tersebut merupakan dampak langsung dari kendala pasokan listrik PLN (CSW). Saat itu, meskipun pasokan listrik sudah kembali normal, beberapa fasilitas pendukung belum bisa digunakan sepenuhnya oleh publik.

"Gangguan pada lift di stasiun tersebut merupakan dampak dari gangguan kelistrikan yang terjadi sebelumnya. Saat ini, pasokan listrik telah berhasil dinormalkan, namun fasilitas lift masih dalam proses penanganan lebih lanjut sehingga belum dapat kembali beroperasi," tambah Rendy.

Kolaborasi dengan Damkar demi Keselamatan

Dalam menangani situasi darurat tersebut, MRT Jakarta tidak bekerja sendirian. Prosedur evakuasi dilakukan dengan standar ketat, termasuk mendatangkan personel pemadam kebakaran ke lokasi.

