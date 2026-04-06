Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
06 April 2026, 16.02 WIB

Penggunaan Maroedja Sport Park Gratis, Pemprov DKI: Tidak Boleh Ada Pungli!

Penggunaan Lapangan Maroedja Sport Park, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, gratis alias tanpa dipungut biaya. (ANTARA)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menegaskan bahwa penggunaan Lapangan Maroedja Sport Park, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, gratis alias tanpa dipungut biaya.

"Penggunaan lapangan ini gratis. Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apapun," Kepala Bidang (Kabid) Kepemudaan Dispora DKI Jakarta, Yunus Burhan saat membuka Turnamen Sepak Bola Pamos Cup I di Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (5/4).

Yunus mengatakan, kendati secara administratif lapangan itu di bawah wewenang Dispora, namun pengaturan teknis lapangan diserahkan kepada pihak Kecamatan, Kelurahan dan Kasatlak Dispora Kembangan.

"Agar lebih sesuai dengan kebutuhan warga setempat," tutur Yunus.

Sementara itu, terkait pengembangan sarana prasarana, mulai pekan depan, area lapangan basket akan dipasangi lampu di empat titik sudut melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Tujuannya agar anak-anak muda dapat tetap berolahraga malam hari," kata dia.

Adapun proses pengerjaan penerangan itu ditargetkan rampung pada 21 April 2026. "Bermainlah dengan riang gembira dan penuh cinta. Berkompetisi boleh, tapi jangan sampai ada keributan atau perkelahian. Jadikan lapangan ini sebagai warisan dan tempat silaturahmi untuk menjaga kesehatan bersama," imbuhnya.

​Terkait aspirasi penyerapan tenaga kerja lokal (PJLP), Yunus menjelaskan bahwa karena adanya efisiensi anggaran pemerintah di tahun 2026, rekrutmen baru belum dapat dilaksanakan tahun ini.

Namun, ia memastikan peluang bagi pemuda setempat diprioritaskan saat rekrutmen resmi dibuka di masa mendatang.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore