Jadwal Waktu Shalat Wilayah Banjar dan Sekitarnya Besok Minggu, 8 November 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Banjar dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 8/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

Imsak: 03.49 WIB

Subuh: 03.59 WIB

Terbit: 05.14 WIB

Duha: 05.42 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.50 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.57 WIB