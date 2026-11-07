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Penulis: Lania Monica
Minggu, 8 November 2026 | 02.20 WIB

Jadwal Waktu Shalat Wilayah Majalengka dan Sekitarnya Besok Minggu, 8 November 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Majalengka dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai panduan untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat juga membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 8/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka:

  • Imsak: 03.51 WIB

  • Subuh: 04.01 WIB

  • Terbit: 05.16 WIB

  • Duha: 05.44 WIB

  • Zuhur: 11.34 WIB

  • Asar: 14.52 WIB

  • Magrib: 17.46 WIB

  • Isya: 18.58 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi panduan bagi masyarakat Majalengka dalam mengatur kegiatan sehari-hari sekaligus menjaga ketepatan waktu beribadah. Dengan mengetahui waktu shalat sejak awal, masyarakat dapat menyesuaikan berbagai aktivitas agar tidak berbenturan dengan kewajiban shalat.

    Editor: Hanny Suwindari
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