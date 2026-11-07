Jadwal Waktu Shalat Wilayah Garut dan Sekitarnya Besok Minggu, 8 November 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan waktu shalat, masyarakat dapat mengatur kegiatan sejak pagi hingga malam tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 8/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut:

Imsak: 03.51 WIB

Subuh: 04.01 WIB

Terbit: 05.13 WIB

Duha: 05.45 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.53 WIB

Magrib: 17.51 WIB

Isya: 18.59 WIB