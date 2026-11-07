Jadwal Waktu Shalat Wilayah Bandung dan Sekitarnya Besok Minggu, 8 November 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu di tengah berbagai aktivitas sehari-hari.

Dengan memperhatikan waktu shalat, masyarakat dapat mengatur kegiatan sejak pagi hingga malam tanpa melupakan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 8/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

Imsak: 03.53 WIB

Subuh: 04.03 WIB

Terbit: 05.14 WIB

Duha: 05.47 WIB

Zuhur: 11.37 WIB

Asar: 14.54 WIB

Magrib: 17.53 WIB

Isya: 19.01 WIB