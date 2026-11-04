Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 4 November 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Kuningan dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi hingga malam penting dilakukan agar berbagai aktivitas sehari-hari tetap berjalan seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 4/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:

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Imsak: 03.50 WIB

Subuh: 04.00 WIB

Terbit: 05.11 WIB

Duha: 05.43 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.49 WIB

Magrib: 17.48 WIB

Isya: 18.55 WIB