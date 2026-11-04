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Penulis: Lania Monica
Rabu, 4 November 2026 | 11.40 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 4 November 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Kuningan dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi hingga malam penting dilakukan agar berbagai aktivitas sehari-hari tetap berjalan seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 4/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan:

  • Imsak: 03.50 WIB

  • Subuh: 04.00 WIB

  • Terbit: 05.11 WIB

  • Duha: 05.43 WIB

  • Zuhur: 11.33 WIB

  • Asar: 14.49 WIB

  • Magrib: 17.48 WIB

  • Isya: 18.55 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Kuningan untuk menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan waktu ibadah. Dengan mengetahui jadwal shalat sejak awal, umat Islam dapat mengatur waktu dengan lebih baik sehingga kewajiban beribadah tetap terlaksana di tengah berbagai kesibukan.

    Editor: Hanny Suwindari
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