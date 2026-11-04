Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Rabu, 4 November 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

JawaPos.com - Memasuki awal November 2026, umat Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal shalat agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Jadwal ini menjadi panduan penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki rutinitas padat sejak pagi hingga malam hari.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Rabu, 4/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

Imsak: 03.51 WIB

Subuh: 04.01 WIB

Terbit: 05.16 WIB

Duha: 05.44 WIB

Zuhur: 11.33 WIB

Asar: 14.49 WIB

Magrib: 17.44 WIB

Isya: 18.55 WIB