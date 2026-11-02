Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 2 November 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat berjamaah (freepik)
JawaPos.com - Memasuki awal pekan di bulan November 2026, umat Islam di wilayah Sumedang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak dini hari hingga malam dapat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 02/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:
Imsak: 03.53 WIB
Subuh: 04.03 WIB
Terbit: 05.18 WIB
Duha: 05.46 WIB
Zuhur: 11.35 WIB
Asar: 14.50 WIB
Magrib: 17.46 WIB
Isya: 18.57 WIB
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