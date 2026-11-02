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Penulis: Lania Monica
Senin, 2 November 2026 | 19.08 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 2 November 2026 Untuk Wilayah Sumedang dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat berjamaah (freepik) - Image

Ilustrasi shalat berjamaah (freepik)

JawaPos.com - Memasuki awal pekan di bulan November 2026, umat Islam di wilayah Sumedang dan sekitarnya dapat menjadikan jadwal shalat harian sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak dini hari hingga malam dapat membantu masyarakat mengatur berbagai aktivitas agar tetap seimbang dengan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 02/11/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:

  • Imsak: 03.53 WIB

  • Subuh: 04.03 WIB

  • Terbit: 05.18 WIB

  • Duha: 05.46 WIB

  • Zuhur: 11.35 WIB

  • Asar: 14.50 WIB

  • Magrib: 17.46 WIB

  • Isya: 18.57 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Sumedang untuk menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan waktu ibadah. Dengan mengetahui jadwal shalat sejak awal, umat Islam dapat mempersiapkan diri lebih baik agar dapat menunaikan shalat wajib sesuai waktunya.

    Editor: Hanny Suwindari
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