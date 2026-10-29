Jadwal Waktu Shalat Wilayah Subang dan Sekitarnya Besok Jumat, 30 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi salah satu hal penting bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah berbagai kesibukan, mulai dari bekerja, belajar, hingga menjalankan aktivitas lainnya, informasi waktu shalat dapat membantu masyarakat mengatur kegiatan sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Jumat, 30/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang:

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Imsak: 03.56 WIB

Subuh: 04.06 WIB

Terbit: 05.20 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.49 WIB

Magrib: 17.46 WIB

Isya: 18.56 WIB