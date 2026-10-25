Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Sumedang Besok Senin, 26 Oktober 2026

Ilustrasi shalat berjamaah (freepik)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian dapat membantu umat Islam menjaga ketepatan waktu beribadah di tengah rutinitas sehari-hari.
Dengan berpedoman pada jadwal yang tersedia, masyarakat dapat mengatur waktu untuk bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas lainnya tanpa melupakan kewajiban shalat.
Bagi masyarakat di wilayah Sumedang, Senin, 26 Oktober 2026, informasi jadwal shalat ini bisa menjadi panduan untuk mempersiapkan ibadah sejak waktu imsak hingga Isya.
Hari Jumat juga menjadi kesempatan bagi umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat untuk menunaikan shalat Jumat, sehingga persiapan menjelang waktu Zuhur perlu diperhatikan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:
Imsak: 03.57 WIB
Subuh: 04.07 WIB
Terbit: 05.21 WIB
Duha: 05.48 WIB
Zuhur: 11.36 WIB
Asar: 14.46 WIB
Magrib: 17.45 WIB
Isya: 18.55 WIB
Masyarakat Sumedang dapat menggunakan jadwal tersebut sebagai acuan untuk menyesuaikan kegiatan harian dengan waktu ibadah. Meski demikian, waktu shalat bisa berbeda di beberapa lokasi, sehingga masyarakat disarankan untuk tetap memperhatikan jadwal yang berlaku di wilayah masing-masing.
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Jawa Pos
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