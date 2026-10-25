Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Sumedang Besok Senin, 26 Oktober 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian dapat membantu umat Islam menjaga ketepatan waktu beribadah di tengah rutinitas sehari-hari.

Dengan berpedoman pada jadwal yang tersedia, masyarakat dapat mengatur waktu untuk bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas lainnya tanpa melupakan kewajiban shalat.

Bagi masyarakat di wilayah Sumedang, Senin, 26 Oktober 2026, informasi jadwal shalat ini bisa menjadi panduan untuk mempersiapkan ibadah sejak waktu imsak hingga Isya.

Hari Jumat juga menjadi kesempatan bagi umat Islam laki-laki yang memenuhi syarat untuk menunaikan shalat Jumat, sehingga persiapan menjelang waktu Zuhur perlu diperhatikan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 26/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang:

Imsak: 03.57 WIB

Subuh: 04.07 WIB

Terbit: 05.21 WIB

Duha: 05.48 WIB

Zuhur: 11.36 WIB

Asar: 14.46 WIB

Magrib: 17.45 WIB

Isya: 18.55 WIB