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Abdul Rahman
Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.10 WIB

Sejumlah Tanda Kiamat Menurut Islam, dari Dajjal hingga Matahari Terbit dari Barat (Part 2)

Ilustrasi tanda tanda kiamat menurut Islam. (Freepik /@stockgiu) - Image

Ilustrasi tanda tanda kiamat menurut Islam. (Freepik /@stockgiu)

JawaPos.com - Dalam Islam, tanda-tanda datangnya Hari Kiamat dibagi menjadi kiamat kecil dan kiamat besar. Sejumlah tanda kiamat kecil terjadi jauh sebelum Hari Kiamat terjadi. Sementara tanda-tanda Kiamat Besar terjadi pada akhir zaman atau sebelum terjadinya Hari Kiamat.

Hari Kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang wajib diimani oleh umat Islam. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kehidupan dunia dan menjadi awal dari kehidupan akhirat, ketika seluruh manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup.

Selain sejumlah tanda Kiamat Kecil yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah tanda Kiamat Besar.

Tanda-Tanda Kiamat Besar Menurut Islam

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Selain tanda-tanda kecil, Islam juga mengenal tanda-tanda Kiamat Besar. Tanda-tanda ini disebutkan dalam sejumlah hadis sahih, termasuk hadis Hudzaifah bin Asid al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan sepuluh tanda besar yang akan muncul menjelang kiamat. Berikut ulasan singkatnya:

1. Munculnya Dajjal

Dajjal merupakan salah satu tanda besar kiamat yang paling banyak dibahas dalam literatur Islam. Ia digambarkan sebagai sosok yang membawa fitnah besar dan menguji keimanan manusia.

Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya mengenai bahaya fitnah Dajjal. Karena itu, umat Islam dianjurkan memperkuat keimanan, mempelajari ajaran agama, dan memahami doa perlindungan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

2. Turunnya Nabi Isa AS

Turunnya Nabi Isa AS menjelang kiamat termasuk peristiwa yang dijelaskan dalam hadis-hadis tentang akhir zaman.

Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa AS akan turun kembali dan menjalankan perannya sesuai ketetapan Allah SWT. Peristiwa ini berkaitan dengan rangkaian kejadian besar menjelang berakhirnya kehidupan dunia.

Editor: Abdul Rahman
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