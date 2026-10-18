Sejumlah Tanda Kiamat Menurut Islam, dari Dajjal hingga Matahari Terbit dari Barat (Part 2)

JawaPos.com - Dalam Islam, tanda-tanda datangnya Hari Kiamat dibagi menjadi kiamat kecil dan kiamat besar. Sejumlah tanda kiamat kecil terjadi jauh sebelum Hari Kiamat terjadi. Sementara tanda-tanda Kiamat Besar terjadi pada akhir zaman atau sebelum terjadinya Hari Kiamat.

Hari Kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang wajib diimani oleh umat Islam. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kehidupan dunia dan menjadi awal dari kehidupan akhirat, ketika seluruh manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup.

Selain sejumlah tanda Kiamat Kecil yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah tanda Kiamat Besar.

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Selain tanda-tanda kecil, Islam juga mengenal tanda-tanda Kiamat Besar. Tanda-tanda ini disebutkan dalam sejumlah hadis sahih, termasuk hadis Hudzaifah bin Asid al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan sepuluh tanda besar yang akan muncul menjelang kiamat. Berikut ulasan singkatnya:

1. Munculnya Dajjal Dajjal merupakan salah satu tanda besar kiamat yang paling banyak dibahas dalam literatur Islam. Ia digambarkan sebagai sosok yang membawa fitnah besar dan menguji keimanan manusia.

Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya mengenai bahaya fitnah Dajjal. Karena itu, umat Islam dianjurkan memperkuat keimanan, mempelajari ajaran agama, dan memahami doa perlindungan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

2. Turunnya Nabi Isa AS Turunnya Nabi Isa AS menjelang kiamat termasuk peristiwa yang dijelaskan dalam hadis-hadis tentang akhir zaman.