Sejumlah Tanda Kiamat Menurut Islam, dari Dajjal hingga Matahari Terbit dari Barat (Part 2)

Ilustrasi tanda tanda kiamat menurut Islam. (Freepik /@stockgiu)
JawaPos.com - Dalam Islam, tanda-tanda datangnya Hari Kiamat dibagi menjadi kiamat kecil dan kiamat besar. Sejumlah tanda kiamat kecil terjadi jauh sebelum Hari Kiamat terjadi. Sementara tanda-tanda Kiamat Besar terjadi pada akhir zaman atau sebelum terjadinya Hari Kiamat.
Hari Kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang wajib diimani oleh umat Islam. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kehidupan dunia dan menjadi awal dari kehidupan akhirat, ketika seluruh manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup.
Selain sejumlah tanda Kiamat Kecil yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah tanda Kiamat Besar.
Selain tanda-tanda kecil, Islam juga mengenal tanda-tanda Kiamat Besar. Tanda-tanda ini disebutkan dalam sejumlah hadis sahih, termasuk hadis Hudzaifah bin Asid al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim.
Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan sepuluh tanda besar yang akan muncul menjelang kiamat. Berikut ulasan singkatnya:
Dajjal merupakan salah satu tanda besar kiamat yang paling banyak dibahas dalam literatur Islam. Ia digambarkan sebagai sosok yang membawa fitnah besar dan menguji keimanan manusia.
Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya mengenai bahaya fitnah Dajjal. Karena itu, umat Islam dianjurkan memperkuat keimanan, mempelajari ajaran agama, dan memahami doa perlindungan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Turunnya Nabi Isa AS menjelang kiamat termasuk peristiwa yang dijelaskan dalam hadis-hadis tentang akhir zaman.
Dalam keyakinan Islam, Nabi Isa AS akan turun kembali dan menjalankan perannya sesuai ketetapan Allah SWT. Peristiwa ini berkaitan dengan rangkaian kejadian besar menjelang berakhirnya kehidupan dunia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022