Ilustrasi Bumi yang berputar lebih cepat dari biasanya. (dok Freepik)
JawaPos.com - Hari Kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang wajib diimani oleh umat Islam. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kehidupan dunia dan menjadi awal dari kehidupan akhirat, ketika seluruh manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup.
Pembahasan mengenai tanda-tanda Kiamat kerap menarik perhatian masyarakat. Terlebih, berbagai fenomena alam, perubahan perilaku manusia, hingga konflik yang terjadi di sejumlah belahan dunia sering dikaitkan dengan akhir zaman. Tidak sedikit pula informasi mengenai ramalan kiamat yang beredar di media sosial memicu perdebatan.
Namun, dalam ajaran Islam, tanda-tanda kiamat perlu dipahami berdasarkan Alquran dan hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Umat Islam juga diingatkan untuk tidak sembarangan menetapkan waktu terjadinya Kiamat karena perkara tersebut merupakan rahasia Allah SWT.
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 187, bahwa pengetahuan mengenai waktu terjadinya Kiamat hanya berada di sisi-Nya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui secara pasti kapan peristiwa besar tersebut akan berlangsung.
Lantas, apa saja tanda-tanda datangnya Hari Kiamat menurut Islam?
Dalam kajian Islam, tanda-tanda kiamat umumnya dibagi menjadi tanda kecil dan tanda besar. Tanda-tanda Kiamat Kecil merupakan peristiwa yang menunjukkan bahwa manusia sedang berada dalam fase menjelang akhir zaman.
Kiamat Kecil adalah berbagai peristiwa atau perubahan kondisi yang muncul jauh sebelum Hari Kiamat terjadi, dan sebagian besar di antaranya sudah atau sedang berlangsung di tengah kehidupan manusia. Berikut sejumlah tanda Kiamat Kecil:
Salah satu tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
Dalam hadis riwayat Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengisyaratkan kedekatan beliau dengan Hari Kiamat melalui perumpamaan dua jari yang berdekatan.
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