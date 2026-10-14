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Kamis, 15 Oktober 2026 | 04.40 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Banjar Besok Kamis, 15 Oktober 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Banjar dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 15/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:

  • Imsak: 04:01 WIB

  • Subuh: 04:11 WIB

  • Terbit: 05:23 WIB

  • Duha: 05:51 WIB

  • Zuhur: 11:37 WIB

  • Asar: 14:39 WIB

  • Magrib: 17:43 WIB

  • Isya: 18:52 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Banjar dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui jadwal sejak pagi, aktivitas seperti bekerja, belajar, bepergian, maupun kegiatan lainnya dapat disesuaikan dengan waktu shalat.

    Editor: Hanny Suwindari
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