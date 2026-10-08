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Kamis, 8 Oktober 2026 | 09.40 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 8 Oktober 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik) - Image

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Garut dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Kamis, 8/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut:

  • Imsak: 04:05 WIB

  • Subuh: 04:15 WIB

  • Terbit: 05:23 WIB

  • Duha: 05:54 WIB

  • Zuhur: 11:40 WIB

  • Asar: 14:43 WIB

  • Magrib: 17:50 WIB

  • Isya: 18:55 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Garut dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui jadwal sejak pagi, aktivitas seperti bekerja, belajar, bepergian, maupun kegiatan lainnya dapat disesuaikan dengan waktu shalat.

    Editor: Hanny Suwindari
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