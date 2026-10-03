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Lania Monica
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.40 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Bandung Besok Minggu, 4 Oktober 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Bandung dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 4/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung:

Imsak: 04:08 WIB

Subuh: 04:18 WIB

Terbit: 05:26 WIB

Duha: 05:58 WIB

Zuhur: 11:42 WIB

Asar: 14:48 WIB

Magrib: 17:51 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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