Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Senin, 7 September 2026

Ilustrasi Jadwal Shalat ./ (Freepik)
JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Kuningan dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Senin, 7 September 2026:
Imsak: 04:21 WIB
Subuh: 04:31 WIB
Terbit: 05:39 WIB
Duha: 06:10 WIB
Zuhur: 11:49 WIB
Asar: 15:07 WIB
Magrib: 17:52 WIB
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Jawa Pos
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