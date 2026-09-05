Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cianjur Besok Minggu, 6 September 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Cianjur dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Minggu, 6 September 2026:
Imsak: 04:26 WIB
Subuh: 04:36 WIB
Terbit: 05:48 WIB
Duha: 06:15 WIB
Zuhur: 11:54 WIB
Asar: 15:12 WIB
Magrib: 17:54 WIB
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