Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Selasa, 1 September 2026 | 18.37 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 1 September 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik) - Image

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik)

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Garut dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Selasa, 1 September 2026:

Imsak: 04:24 WIB

Subuh: 04:34 WIB

Terbit: 05:42 WIB

Duha: 06:14 WIB

Zuhur: 11:52 WIB

Asar: 15:10 WIB

Magrib: 17:55 WIB

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jaga Tradisi Leluhur, Warga Berharap Bangunan Adat Sade Dibangun Ulang Usai Kebakaran - Image
Berita Daerah

Jaga Tradisi Leluhur, Warga Berharap Bangunan Adat Sade Dibangun Ulang Usai Kebakaran

Senin, 24 Agustus 2026 | 22.14 WIB

Saddil Ramdani Pede Persib Lolos ACL Two, Meski Main Tanpa Bobotoh - Image
Sepak Bola Indonesia

Saddil Ramdani Pede Persib Lolos ACL Two, Meski Main Tanpa Bobotoh

Senin, 24 Agustus 2026 | 21.12 WIB

Banyak yang Tidak Sadar, Kebiasaan Putar Setir Sampai Mentok Bisa Memicu Masalah - Image
Otomotif

Banyak yang Tidak Sadar, Kebiasaan Putar Setir Sampai Mentok Bisa Memicu Masalah

Senin, 24 Agustus 2026 | 20.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore