Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 1 September 2026 Untuk Wilayah Garut dan Sekitarnya

Ilustrasi Jadwal Shalat ./(Freepik)
JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Garut dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Selasa, 1 September 2026:
Imsak: 04:24 WIB
Subuh: 04:34 WIB
Terbit: 05:42 WIB
Duha: 06:14 WIB
Zuhur: 11:52 WIB
Asar: 15:10 WIB
Magrib: 17:55 WIB
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Jawa Pos
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