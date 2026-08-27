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Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.30 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Jumat, 28 Agustus 2026

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik) - Image

Ilustrasi&nbsp;Jadwal Shalat ./(Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi jadwal shalat juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Jumat, 28 Agustus 2026:

Imsak: 04:24 WIB

Subuh: 04:34 WIB

Terbit: 05:46 WIB

Duha: 06:14 WIB

Zuhur: 11:52 WIB

Asar: 15:10 WIB

Magrib: 17:50 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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