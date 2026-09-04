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Jumat, 4 September 2026 | 15.58 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 4 September 2026 Untuk Wilayah Indramayu dan Sekitarnya

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Memasuki awal September, umat Islam di wilayah Indramayu dapat menjadikan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Jumat, 4 September 2026:

Imsak: 04:21 WIB

Subuh: 04:31 WIB

Terbit: 05:43 WIB

Duha: 06:10 WIB

Zuhur: 11:50 WIB

Asar: 15:07 WIB

Magrib: 17:49 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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