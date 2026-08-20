Simak, Jadwal Untuk Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Jumat, 21 Agustus 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal penting bagi umat Islam agar ibadah dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi ini juga membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas harian, sehingga kewajiban shalat tetap dapat dijalankan tepat waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Jumat, 21 Agustus 2026:

Imsak: 04:26 WIB

Subuh: 04:36 WIB

Terbit: 05:45 WIB

Duha: 06:17 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:13 WIB