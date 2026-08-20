Simak, Jadwal Untuk Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Jumat, 21 Agustus 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat menjadi hal penting bagi umat Islam untuk memastikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Informasi jadwal shalat juga dapat membantu masyarakat mengatur aktivitas sehari-hari agar tetap dapat menunaikan ibadah tepat waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Jumat, 21 Agustus 2026:
Imsak: 04:26 WIB
Subuh: 04:36 WIB
Terbit: 05:49 WIB
Duha: 06:17 WIB
Zuhur: 11:54 WIB
Asar: 15:13 WIB
Magrib: 17:51 WIB
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