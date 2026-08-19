Simak, Jadwal Untuk Waktu Shalat Bagi Wilayah Indramayu Besok Kamis, 20 Agustus 2026

Ilustrasi shalat. (Freepik)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya.
Dengan mengetahui waktu shalat sejak pagi, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Indramayu pada Kamis, 20 Agustus 2026:
Imsak: 04:29 WIB
Subuh: 04:39 WIB
Terbit: 05:53 WIB
Duha: 06:21 WIB
Zuhur: 11:56 WIB
Asar: 15:17 WIB
Magrib: 17:52 WIB
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Jawa Pos
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