Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Sumedang Besok Rabu, 5 Agustus 2026

Ilustrasi masjid (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat pada waktunya.
Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sumedang pada Rabu, 5 Agustus 2026:
Imsak: 04:32 WIB
Subuh: 04:42 WIB
Terbit: 05:57 WIB
Duha: 06:26 WIB
Zuhur: 11:58 WIB
Asar: 15:19 WIB
Magrib: 17:52 WIB
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