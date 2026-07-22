Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Kamis, 23 Juli 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Kamis, 23 Juli 2026:
Imsak: 04:30 WIB
Subuh: 04:40 WIB
Terbit: 05:52 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:56 WIB
Asar: 15:17 WIB
Magrib: 17:53 WIB
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