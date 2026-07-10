Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cirebon Besok Sabtu, 11 Juli 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon pada Sabtu, 11 Juli 2026:
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