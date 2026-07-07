Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cirebon Besok Rabu, 8 Juli 2026

Ilustrasi shalat. (Picabay)
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat yang akurat membantu umat Islam mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon pada Rabu, 8 Juli 2026:
Imsak: 04:28 WIB
Subuh: 04:38 WIB
Terbit: 05:55 WIB
Duha: 06:24 WIB
Zuhur: 11:54 WIB
Asar: 15:15 WIB
Magrib: 17:47 WIB
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