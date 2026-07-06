Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Subang Besok Selasa, 7 Juli 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Subang pada Selasa, 7 Juli 2026:

Baca Juga:7 Bahasa Tubuh yang Kerap Dikaitkan dengan Kejujuran dan Ketulusan Menurut Psikologi

Imsak : 04:30 WIB

: 04:30 WIB Subuh : 04:40 WIB

: 04:40 WIB Terbit : 05:58 WIB

: 05:58 WIB Duha : 06:27 WIB

: 06:27 WIB Zuhur : 11:57 WIB

: 11:57 WIB Asar : 15:18 WIB

: 15:18 WIB Magrib : 17:49 WIB

: 17:49 WIB Isya': 19:03 WIB Jadwal tersebut dapat menjadi panduan bagi umat Muslim dalam melaksanakan shalat wajib maupun ibadah sunnah sepanjang hari.