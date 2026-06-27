Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Garut Besok Minggu, 28 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa melupakan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Minggu, 28 Juni 2026:

Imsak: 04:28 WIB

Subuh: 04:38 WIB

Terbit: 05:52 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:54 WIB

Asar: 15:14 WIB

Magrib: 17:50 WIB