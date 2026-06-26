Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Majalengka Besok Sabtu, 27 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Freepik)
JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Sabtu, 27 Juni 2026:
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Imsak: 04:26 WIB
Subuh: 04:36 WIB
Terbit: 05:54 WIB
Duha: 06:24 WIB
Zuhur: 11:53 WIB
Asar: 15:13 WIB
Magrib: 17:45 WIB
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