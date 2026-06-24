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Lania Monica
Rabu, 24 Juni 2026 | 17.08 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Purwakarta Hari Ini Rabu, 24 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi pedoman penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa melupakan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta pada Rabu, 24 Juni 2026:

Imsak: 04:29 WIB

Subuh: 04:39 WIB

Terbit: 05:57 WIB

Duha: 06:26 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:17 WIB

Magrib: 17:48 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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