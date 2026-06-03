Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Kuningan Besok Kamis, 4 Juni 2026

JawaPos.com - Menjalankan shalat tepat waktu merupakan kewajiban yang harus dijaga oleh setiap umat Muslim.

Dengan mengetahui jadwal shalat harian yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Kamis, 4 Juni 2026:

Imsak: 04:21 WIB

Subuh: 04:31 WIB

Terbit: 05:44 WIB

Duha: 06:18 WIB

Zuhur: 11:48 WIB

Asar: 15:08 WIB