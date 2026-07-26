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Senin, 27 Juli 2026 | 04.10 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Kuningan Besok Senin, 27 Juli 2026

Ilustrasi masjid (Freepik) - Image

Ilustrasi masjid (Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari menjadi hal yang penting bagi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Senin, 27 Juli 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:52 WIB

Duha: 06:25 WIB

Zuhur: 11:56 WIB

Asar: 15:17 WIB

Magrib: 17:54 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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