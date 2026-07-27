Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 27 Juli 2026 Untuk Wilayah Kuningan dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari merupakan hal yang penting bagi umat Islam agar dapat menunaikan ibadah tepat waktu.
Dengan berpedoman pada jadwal shalat yang akurat, setiap Muslim dapat mengatur aktivitas harian tanpa mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada Senin, 27 Juli 2026:
Imsak: 04:30 WIB
Subuh: 04:40 WIB
Terbit: 05:51 WIB
Duha: 06:24 WIB
Zuhur: 11:56 WIB
Asar: 15:17 WIB
Magrib: 17:54 WIB
Isya': 19:02 WIB
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