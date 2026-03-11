Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Semarang Hari Ini Minggu, 24 Mei 2026

Ilustrasi masjid/freepik
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.
Di tengah aktivitas sehari-hari yang padat, informasi ini membantu menjaga kedisiplinan sekaligus meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Semarang pada hari Minggu, 24 Mei 2026:
Imsak: 04:12 WIB
Subuh: 04:22 WIB
Terbit: 05:37 WIB
Duha: 06:05 WIB
Zuhur: 11:38 WIB
Asar: 14:59 WIB
Magrib: 17:32 WIB
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi