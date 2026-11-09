Iran Pindahkan Pabrik Rudal dan Drone ke Bawah Tanah, Antisipasi Serangan

Drone Iran ditampilkan di lokasi yang dirahasiakan di Iran, dalam gambar selebaran yang diperoleh pada 13 Januari 2025. (Iranian Army/WANA/West Asia News Agency Handout via REUTERS)
JawaPos.com - Iran dilaporkan telah memindahkan fasilitas produksi rudal dan drone mereka ke kompleks bawah tanah untuk menghindari gangguan akibat serangan udara musuh.
Strategi ini memungkinkan Teheran mempertahankan produksi persenjataan militer, sekalipun negaranya terus menghadapi serangan dalam konflik yang berlangsung sejak Februari lalu.
Pemindahan fasilitas tersebut menjadi bagian dari strategi Iran untuk menjaga keberlangsungan industri pertahanannya di tengah perang.
Dengan menempatkan jalur produksi di bawah tanah, Teheran berupaya mengurangi kerentanan fasilitas militernya terhadap serangan musuh.
Juru Bicara Garda Revolusi Iran (IRGC), Brigadir Jenderal Hossein Mohbi, mengungkapkan langkah tersebut dalam konferensi pers pada Sabtu, bertepatan dengan peringatan Pekan Penerbangan dan Antariksa Garda Revolusi.
"Kami dengan cepat berhasil memindahkan produksi rudal dan drone dari atas permukaan ke bawah tanah. Sebagaimana sebelumnya kami memiliki kota-kota rudal untuk penyimpanan dan kesiapan operasional, kini kami juga berhasil menciptakan kota-kota bawah tanah untuk produksi rudal," kata Mohbi dilansir Sabq.
Menurut dia, Iran tidak ingin serangan militer menghambat kemampuan negaranya dalam memproduksi maupun mengembangkan persenjataan.
"Kami tidak akan membiarkan musuh menghalangi kami memproduksi dan mengembangkan senjata, bahkan untuk sesaat," tegasnya.
Mohbi menyebut Iran telah mengembangkan fleksibilitas tinggi dalam mengelola industri persenjataan.
Salah satu bentuknya adalah memindahkan jalur produksi rudal ke bawah tanah agar kegiatan manufaktur tetap berlangsung meskipun terjadi perang dan pemboman.
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