Peretas Korea Utara Diduga Dalangi Peretasan Kripto Terbesar dalam Sejarah Senilai Rp 114 Triliun

JawaPos.com - Peretasan senilai USD 6,3 miliar atau sekitar Rp114,2 triliun (kurs Rp18.130 per dolar AS) terhadap Binance, bursa kripto terbesar di dunia, diduga melibatkan kelompok peretas Korea Utara. Serangan yang disebut sebagai pencurian terbesar dalam sejarah itu mengguncang industri aset digital sekaligus memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan bursa kripto yang melayani jutaan investor lintas negara.



Dilansir dari The Guardian, Senin (2/11/2026), serangan tersebut terjadi pada Kamis (29/10). Firma analisis kripto TRM Labs, Elliptic, dan Chainalysis mengidentifikasi kelompok TraderTraitor, unit peretas elite Korea Utara, sebagai pelaku. TRM Labs menyatakan atribusi tersebut didasarkan pada tingkat keyakinan tinggi. FBI kemudian mengonfirmasi keterlibatan Korea Utara pada Sabtu (31/10).



Para peretas diduga mengubah sebagian besar aset curian menjadi Ethereum, kemudian memindahkannya melalui layanan keuangan terdesentralisasi dan bursa pertukaran instan untuk menyamarkan jejak transaksi.

Menurut Tom Robinson, kepala ilmuwan Elliptic, "Ini hampir pasti merupakan pencurian terbesar dalam sejarah, dalam kategori apa pun." Nilainya melampaui pencurian kripto senilai USD 1,5 miliar dari Bybit pada 2025.



Sementara itu, penyelidikan Binance menemukan bahwa serangan kemungkinan bermula dari laptop salah satu insinyurnya yang diretas. Akses tersebut memungkinkan pelaku memasuki sistem perusahaan dan melakukan penarikan tanpa izin. Pemeriksaan lanjutan juga menemukan beberapa titik kebocoran lain. Binance menyebut serangan itu sebagai operasi canggih yang melibatkan lebih dari satu celah keamanan.



Menghadapi kerugian tersebut, wakil CEO Binance Richard Teng memastikan perusahaan akan mengganti seluruh dana nasabah. "Intinya, uang Anda aman dan kami akan menanggung setiap kerugian," ujarnya.

Binance menyediakan USD 6,34 miliar atau sekitar Rp114,9 triliun untuk menutup kerugian. Perusahaan sempat menghentikan penyetoran dan penarikan selama pemeriksaan sistem serta pelacakan aset bersama aparat penegak hukum.

Pendiri Binance Changpeng Zhao juga menegaskan melalui platform X, "Dana pengguna aman!" Meski tidak lagi mengelola perusahaan, Zhao menyatakan, "Sebagai pemegang saham, saya berharap seluruh dana pengguna dapat diganti sepenuhnya."