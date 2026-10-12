Perdagangan Aset Kripto Semakin Beragam, Apa Saja yang Dilirik Trader di Kuartal III-2026?

JawaPos.com - Aktivitas perdagangan aset kripto semakin beragam, tidak hanya Bitcoin dan Ethereum, tetapi juga emas serta saham yang ditokenisasi.

Data platform perdagangan kripto Pintu menunjukkan, jumlah jenis aset kripto yang diperdagangkan anggota VIP di pasar spot meningkat lebih dari 25 persen pada kuartal III-2026 dibandingkan kuartal I-2026.

Sementara itu, volume perdagangan aset Real World Assets (RWA) naik sekitar 22 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Perubahan tersebut mencerminkan meluasnya pilihan aset yang diperdagangkan di tengah perkembangan ekosistem kripto.

Selain aset utama seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Solana (SOL), trader juga mulai melirik aset digital yang nilainya merepresentasikan instrumen di dunia nyata, termasuk emas dan saham.

Presiden Direktur Pintu Andy Putra mengatakan, Bitcoin, Solana, Ethereum, dan Hyperliquid (HYPE) menjadi sejumlah aset yang paling banyak diperdagangkan anggota VIP di pasar spot sepanjang kuartal III-2026.

"Sepanjang kuartal III-2026, jumlah jenis aset crypto yang ditransaksikan anggota Pintu VIP di pasar Spot naik lebih dari 25% dibandingkan kuartal I-2026 dengan aset yang paling banyak ditransaksikan adalah Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH), dan Hyperliquid (HYPE)," ujar Andy di Jakarta, Senin (12/10).

Menariknya, selain aset kripto konvensional, perdagangan Real World Assets atau RWA juga menunjukkan pertumbuhan. Pintu mencatat volume perdagangan kategori tersebut meningkat sekitar 22 persen pada kuartal III-2026 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Anggota VIP berkontribusi sekitar seperlima dari total volume perdagangan RWA di platform tersebut. Aset yang diperdagangkan mencakup emas yang ditokenisasi, seperti Tether Gold (XAUT) dan PAX Gold (PAXG), serta saham yang ditokenisasi, antara lain AAPLX, NVDAX, dan GOOGLX.