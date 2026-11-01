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Penulis: Rian Alfianto
Minggu, 1 November 2026 | 19.32 WIB

Xi Jinping Singkirkan 33 Pejabat Korup, Jenderal Paling Berpengaruh Tiongkok Ikut Tumbang

Presiden Tiongkok Xi Jinping. (Yan Yan/Xinhua melalui AP) - Image

Presiden Tiongkok Xi Jinping. (Yan Yan/Xinhua melalui AP)

JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping kembali mengguncang lingkaran kekuasaan Partai Komunis Tiongkok (CCP) dengan menyingkirkan 33 pejabat senior dalam kampanye pemberantasan korupsi. 

Salah satu tokoh paling berpengaruh yang ikut tersingkir adalah Zhang Youxia, jenderal senior yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (CMC) dan menjadi orang kedua dalam hierarki militer Tiongkok.

Pemecatan Zhang menjadi perhatian karena selama ini dia dikenal sebagai salah satu figur penting dalam kepemimpinan militer Tiongkok. Posisinya yang strategis membuat pencopotannya tidak sekadar menjadi persoalan penegakan disiplin, tetapi juga menandai perubahan besar dalam struktur kekuasaan militer di bawah kendali Xi.

Zhang disingkirkan setelah menjalani penyelidikan korupsi selama beberapa bulan. Dia termasuk dalam daftar 33 anggota Partai Komunis Tiongkok yang terkena pembersihan terbaru. Dari jumlah tersebut, 16 orang berasal dari lingkungan militer.

Selain Zhang Youxia, nama Liu Zhenli juga masuk dalam daftar. Liu sebelumnya menjabat Kepala Staf Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat.

Pembersihan ini memperlihatkan bahwa tidak ada jaminan keamanan bagi pejabat yang memiliki posisi tinggi sekalipun. Bahkan, mereka yang sebelumnya dianggap dekat dengan pusat kekuasaan Xi Jinping tetap bisa tersingkir.

Tersingkirnya Zhang Youxia semakin memperkuat kendali Xi Jinping atas militer Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, presiden tersebut telah menyingkirkan hampir seluruh anggota Komisi Militer Pusat, kecuali dirinya sendiri dan Zhang Shengmin.

Zhang Shengmin saat ini masih bertahan sebagai wakil ketua CMC sekaligus memimpin kampanye pemberantasan korupsi di lingkungan militer.

Di tengah gelombang pemecatan, Zhang Shengmin justru mendapatkan promosi penting. Dia diangkat menjadi anggota Politbiro, badan pengambil keputusan tertinggi dalam Partai Komunis Tiongkok.

Editor: Estu Suryowati
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