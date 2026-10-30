Sudan: Ada Bukti Pihak Asing Dukung RSF untuk Lawan Tentara Pemerintah

Rapid Support Forces (RSF), pasukan paramiliter Sudan yang berawal dari Janjaweed. (Dok. The Defender)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Sudan Mohi El-Din Salem mengatakan, pihaknya memiliki bukti keterlibatan militer dari negara asing yang memihak Pasukan Dukungan Cepat (RSF) untuk melawan tentara resmi Sudan dalam konflik bersenjata.

"Ini adalah isu yang sangat penting. Kami mengantongi bukti yang tidak dapat dibantah, bukti fisik," kata Salem menanggapi pertanyaan mengenai kebenaran akan laporan media tentang adanya keberadaan instruktur asal Ukraina yang melatih petempur RSF, dilansir dari Antara, Jumat (30/10).

Menlu menambahkan bahwa banyak lembaga penelitian internasional, termasuk dari negara-negara Barat seperti Universitas Yale, juga telah mengonfirmasi fakta-fakta tersebut.