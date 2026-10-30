Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 01.48 WIB

Sudan: Ada Bukti Pihak Asing Dukung RSF untuk Lawan Tentara Pemerintah

Rapid Support Forces (RSF), pasukan paramiliter Sudan yang berawal dari Janjaweed. (Dok. The Defender)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Sudan Mohi El-Din Salem mengatakan, pihaknya memiliki bukti keterlibatan militer dari negara asing yang memihak Pasukan Dukungan Cepat (RSF) untuk melawan tentara resmi Sudan dalam konflik bersenjata.

"Ini adalah isu yang sangat penting. Kami mengantongi bukti yang tidak dapat dibantah, bukti fisik," kata Salem menanggapi pertanyaan mengenai kebenaran akan laporan media tentang adanya keberadaan instruktur asal Ukraina yang melatih petempur RSF, dilansir dari Antara, Jumat (30/10).

Menlu menambahkan bahwa banyak lembaga penelitian internasional, termasuk dari negara-negara Barat seperti Universitas Yale, juga telah mengonfirmasi fakta-fakta tersebut.

"Dengan demikian, bukti keterlibatan warga Ukraina, Kolombia, dan warga negara asing lainnya dalam perang ini benar-benar tidak dapat dibantah," tukasnya.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore