Bercanda Soal Pembajakan Pesawat, Pria Ini Bikin Pesawat United Airlines Putar Balik

JawaPos.com- Seorang pria berusia 25 tahun ditangkap setelah diduga mengirim pesan berisi ancaman pembajakan pesawat United Airlines dalam penerbangan dari Las Vegas menuju Newark, New Jersey, Amerika Serikat. Pria itu mengaku hanya bercanda dengan rekannya setelah mengkonsumsi alkohol di bandara.

Dante Milne, seorang peserta pelatihan pengelasan bawah air asal Wood-Ridge, New Jersey, diduga mengirim pesan bernada ancaman ketika berada di dalam pesawat United Airlines pada Sabtu (25/10). Pesan tersebut memicu kekhawatiran awak kabin dan membuat pesawat harus kembali ke Las Vegas hanya sekitar 15 menit setelah lepas landas.

Berdasarkan dokumen pengaduan pidana, Milne diduga menulis pesan 'Aku akan membajak jalang ini dan hanya menabrak barisnya saja'. Pesan itu bisa dimaknai dia akan membajak pesawat dan menabrakkannya ke barisan kursi tertentu.

Pesan tersebut dilaporkan terlihat oleh seorang pramugari yang kemudian memberi tahu kapten pesawat. Awak pesawat selanjutnya mengambil langkah pengamanan dengan mengembalikan pesawat ke bandara keberangkatan.

Mengaku Mabuk dan Hanya Bercanda

Dikutip dari laporan media Amerika Serikat, Milne mengatakan kepada penyidik bahwa dirinya sempat minum bir dan beberapa gelas minuman beralkohol di bar bandara sebelum naik pesawat. Dia mengaku tertidur selama penerbangan. Ketika terbangun, dia baru mengetahui bahwa pesawat yang ditumpanginya sedang kembali ke Las Vegas.

Menurut laporan penangkapan yang dikutip Fox 5 Vegas, Milne awalnya mengakui telah bertukar pesan dengan seseorang di dalam pesawat. Namun, dia mengatakan tidak ingat isi percakapan tersebut.

Ketika penyidik secara khusus menanyakan pesan mengenai pembajakan, Milne mengklaim bahwa kalimat itu merupakan gurauan yang disampaikan kepada rekan kerjanya. Dia menyebut pesan tersebut sebagai candaan di antara rekan kerja, yang disusun dengan pilihan kata yang buruk.