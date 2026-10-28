Houthi Kembali Bombardir Arab Saudi, Kilang Minyak hingga Bandara jadi Target

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)

JawaPos.com - Kelompok Houthi di Yaman kembali membombardir Arab Saudi. Kali ini mereka menargetkan sejumlah objek vital, mulai dari kilang minyak Ras Tanura, fasilitas militer, hingga bandara. Serangan tersebut meningkatkan risiko gangguan pasokan minyak dan memperbesar potensi konflik regional di tengah ketegangan yang melibatkan Iran.

Terkait serangan ini, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan kelompoknya telah menyerang kilang minyak Ras Tanura menggunakan rudal balistik. Fasilitas yang berada di pesisir Teluk Arab itu merupakan salah satu pusat pengolahan dan ekspor minyak terpenting milik Arab Saudi.

Saree mengklaim serangan tersebut memicu kebakaran di kompleks kilang. Namun, otoritas Arab Saudi belum segera mengonfirmasi laporan serangan itu.

Bloomberg News, mengutip seseorang yang mengetahui persoalan tersebut, melaporkan bahwa kebakaran di dekat terminal Ras Tanura telah berhasil dikendalikan.

Ras Tanura memiliki kapasitas pengolahan sekitar 550.000 barel minyak per hari. Kompleks tersebut juga mencakup terminal pengapalan yang berperan penting dalam distribusi minyak Arab Saudi ke pasar internasional.

Pada awal perang Iran, kilang Ras Tanura sempat menghentikan operasional untuk sementara sebagai langkah pencegahan. Serangan terbaru terhadap fasilitas tersebut kembali menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur energi di kawasan Teluk.

Rudal Houthi Sasar Riyadh hingga Bandara Selain kilang minyak, Houthi mengklaim telah menyerang sejumlah sasaran militer dan fasilitas strategis Arab Saudi.

Saree menyebut kelompoknya menargetkan dua pesawat angkut militer di Bandara Najran, sebuah pangkalan udara di Khamis Mushait, gedung Kementerian Pertahanan di Riyadh, serta Bandara Abha.

Arab Saudi belum memberikan konfirmasi langsung atas seluruh klaim serangan tersebut.

Meski demikian, otoritas pertahanan sipil Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan serangan udara di Riyadh pada Selasa siang.

Belakangan, Pertahanan Sipil Arab Saudi melaporkan bahwa puing-puing dari pencegatan dua rudal balistik di atas Riyadh menyebabkan kerusakan material pada sebuah bangunan, lokasi konstruksi, dan satu kendaraan.

Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menyatakan telah mencegat dan menghancurkan dua rudal balistik yang diluncurkan Houthi ke arah ibu kota Saudi tersebut.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa serangan tidak hanya menyasar fasilitas energi, tetapi juga berpotensi mengancam pusat pemerintahan dan infrastruktur sipil.